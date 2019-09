Video: Chadwick: "Es scheint so weiter zu gehen wie früher"

Sportschau. . 01:11 Min. . Das Erste.

Simon Chadwick, Professor für Sportunternehmensführung an der University of Salford, glaubt nicht, dass sich durch den neuen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino viel in den Machtstrukturen der FIFA verändert hat. | video