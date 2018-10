Fußball als Integrationshelfer

In Boostedt, einer kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein, versucht man, geflüchtete Jugendliche in den örtlichen Fußballverein zu integrieren. Im Fall von Lawson Afoakwah aus Ghana ist das gelungen.