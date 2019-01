Der FC Bayern gewinnt Vorbereitungsturnier in Düsseldorf

Das Vorbereitungsturnier in Düsseldorf war überschattet von der Verwirrung und Empörung rund um die Vertragsverhandlungen zwischen Fortuna Düsseldorf und Friedhelm Funkel. Sportlich stand am Ende der FC Bayern München ganz oben in Düsseldorf.