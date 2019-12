Video: 3. Liga - Ingolstadt rettet Punkt gegen die "Löwen"

Sportschau. . 02:57 Min. . Das Erste.

In einem ereignisreichen Bayern-Derby haben sich der FC Ingolstadt und der TSV 1860 München 2:2 getrennt. Den "Schanzern" gelang zum Abschluss der Hinrunde in der 3. Liga in Unterzahl der Ausgleich. | video