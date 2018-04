Sowohl für die Profis als auch Vereine hätte das Vorteile, sagte der Geschäftsführer der Spielergewerkschaft, Ulf Baranowsky, der "Deutschen Presse-Agentur".

Ein Tarifvertrag könnte etwa freie Arztwahl, längere Lohnfortzahlung bei Krankheit, Spielerbeteiligung an Vermarktungserlösen oder die Einrichtung eines Karrierefonds für die Zeit nach der Laufbahn garantieren. "Durch Tarifverträge können ausgewogene, faire und rechtssichere Lösungen auf Augenhöhe zwischen Arbeitsgebern und Arbeitnehmern geschaffen werden" , so Baranowsky.

Ein wichtiger Punkt, der geregelt werden sollte, ist laut VDV-Justiziar Frank Rybak auch der Beschäftigungsanspruch, "der Anspruch des Spielers auf Teilnahme am Training der Lizenzmannschaft mit allem, was damit verbunden ist: Platz in der Kabine, Platz auf dem Mannschaftsfoto, entsprechende Ausstattung, ärztliche und physiotherapeutische Behandlung."

Vorbilder Niederlande, Spanien, Frankfreich

Die österreichische Bundesliga und die dortige Gewerkschaft hatten sich kürzlich auf einen neuen Kollektivvertrag - das österreichische Pendant zum Tarifvertrag - geeinigt. Neu ist eine stufenweise Anhebung des Mindestlohns für Vollzeitprofis auf 1.550 Euro bis 2020.

Tarifverträge im Fußball gibt es auch in den Niederlanden, Frankreich oder Spanien. "In England und Spanien werden die Spieler von ihren Klubs grundsätzlich bis zum Vertragsende bezahlt – unabhängig davon, ob sie lange verletzt oder krank sind. Die sechs Wochen in der Bundesliga sind hingegen sehr kurz – und ein Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Top-Ligen" , erklärt Justiziar Rybak.

dpa | Stand: 30.04.2018, 10:48