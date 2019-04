"Wer gewinnt, hat Recht" , lautet eine landläufig bekannte Phrase aus dem Fußball, mit der unansehnliche Kicks im Nachhinein gern schöngeredet werden. Das darf bei den Kleinsten nicht sein, beschlossen vor rund einem Jahr eine Handvoll Kölner Sportwissenschaftler und sie schritten gemeinsam mit dem Fußballverband Mittelrhein (FVM) zur Tat: Sie verkleinerten in einem Pilotprojekt des Fußballkreises Berg die Tore bei den F-Jugendlichen.

Sie hatten erkannt: Bei den 8- bis 9-Jährigen gewannen meist die Teams, die den besten Weitschuss-Schützen in ihren Reihen hatten. FVM-Jugendreferent Oliver Zeppenfeld erklärt: "In einem zwei Meter hohen Tor sind die Keeper in diesem Alter angesichts ihrer Körpergröße einfach nicht in der Lage, hohe Bälle zu halten."