Finaltag der Amateure - alle Spiele kurz erklärt

Niedersachsen: TuS Bersenbrück - Atlas Delmenhorst (Oberliga - Oberliga)

Niedersachsen hat eine Ausnahmestellung: Dort werden zwei Landespokale ausgespielt, zwei Teams sichern sich einen Platz in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Im ersten Wettbewerb sind Mannschaften aus der 3. Liga und der Regionalliga mit dabei, dort hat Drochtersen/Assel überraschend den SV Meppen mit 1:0 bezwungen und steht in der Hauptrunde. In Wettbewerb Nummer zwei treten alle Amateurteams unterhalb der Regionalliga gegeneinander an. Da spielt Bersenbrück gegen Atlas Delmenhorst. Mit diesem Spiel ist der Niedersächsische Fußballverband am Finaltag der Amateure dabei. Zum bisher letzten Mal war Delmenhorst in der Saison 1980/81 im DFB-Pokal am Start und schaffte es sogar bis ins Achtelfinale, wo es eine 1:6-Niederlage gegen den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach gab. Bersenbrück war 1990/91 dabei und scheiterte an Hannover 96.