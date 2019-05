Tätowierungen im Fußball - die lauernde Gefahr

Die Hautärztin Dr. Andrea Schlöbe warnt in seltenen Fällen "vor einer Sensibilisierung gegen die verwendeten Farbstoffe, was zu einem Kontaktekzem führen kann". Dieses könne dann in der Regel nur chirurgisch behandelt werden.

Im Alter nicht mehr so schick

Hinzu kommt der kosmetische Aspekt, der vielfach unterschätzt wird. "Gerade bunte Farben verblassen häufig unter Sonneneinstrahlung, Kontraste können im Laufe der Zeit unschärfer werden" , führt Expertin Gumbiowski aus.

"Deshalb verlieren besonders realitätsnahe Motive mit filigranen Linien im Laufe der Zeit ihr ursprüngliches Aussehen. " Und wenn im Alter der Körper nicht mehr ganz so definiert ist, wirkt manches eben auch nicht mehr ganz so schick.

Timo Werner braucht keine Tattoos

Timo Werner möchte lieber durch Leistung auffallen statt mit Tattoos.

Aber solche Warnungen scheinen zu verhallen. Stürmer Timo Werner von RB Leipzig wurde im offiziellen Begleitheft für das jüngste DFB-Pokalfinale dafür gelobt, dass er kein Tattoo trägt. Seine Begründung: "Auffallen sollen wir auf dem Platz, nicht daneben."

Der 23-Jährige führte ferner seine frühkindliche Prägung an: "Ich habe gelernt, was wichtig ist und was ablenkt von der Hauptsache.“ Die Mehrzahl seiner Kollegen in der Nationalmannschaft ist hingegen längst tätowiert. Übrigens auch der als äußerst bodenständig geltende Familienvater Toni Kroos.

Gleichwohl sieht Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer keinen Anlass, vonseiten des DFB einzuschreiten. Ihm sei keine Studie bekannt, die bei dieser Thematik vor negativen Folgen auf die Leistungsfähigkeit warnt. "Inhaltlich muss man hier unterscheiden zwischen einem Einfluss auf die Performance und einem auf die Gesundheit - mit möglichen indirekten Auswirkungen auf die Performance“ , teilte Meyer auf Anfrage von sportschau.de mit.

DFB will erst griffige Daten haben

"Natürlich kann es bei Tattoos - wie bei vielen Dingen im Leben - einmal Nebenwirkungen geben, die unangenehm oder gar behandlungsbedürftig sind. Und man würde wohl einem Fußballspieler - wie auch jedem anderen Bürger - empfehlen, zu Tattoostudios zu gehen, die für Qualität, d. h. insbesondere Hygiene, bürgen." Auch könne er verstehen, wenn man eine "Ganzkörpertätowierung" für fraglich hält. Das gelte aber ebenso für die Allgemeinbevölkerung.

Der 51-Jährige, der die Nationalmannschaft seit 2001 begleitet und seit 2008 die Professur für Sport- und Präventivmedizin an der Universität des Saarlandes besetzt, sieht das Thema aber nicht als so dringlich an, um es in der von ihm geleiteten Medizinischen Kommission des DFB auf die Tagesordnung zu bringen: "Dementsprechend gibt es von meiner Seite keine Handlungsanweisung an die Nationalspieler, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Medizinische Kommission damit beschäftigt, sofern nicht irgendwelche griffigen Daten auf den Tisch kommen."

Stand: 28.05.2019, 06:00