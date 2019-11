Gewalt im Fußball: Schiedsrichter-Video für mehr Respekt

So sagt etwa der aus Essen kommende Zweitligaschiedsrichter Sven Waschitzki: " Ohne Schiedsrichter rollt der Ball nirgendwo. " Sein Kollege Thorben Siewer aus Olpe sagt: " Wir Schiedsrichter stehen zusammen - egal in welcher Klasse ."

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Am vergangenen Sonntag (27.10.2019) war ein 22 Jahre alter Unparteiischer in der hessischen Kreisliga C von einem Spieler per Faustschlag niedergestreckt und bewusstlos geschlagen worden. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.