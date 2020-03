"Zeit gewinnen und die Saison irgendwie zu Ende spielen" - das fordert Rot-Weiss Essens Vorstand Marcus Uhlig im Interview. Ansonsten stünde der Traditionsverein vor dem Aus. Der Essener ist zudem davon überzeugt, dass eine längere Aussetzung des Spielbetriebs für das Aus vieler Traditionsvereine unterhalb der ersten beide deutschen Profiligen sorgen würde.

Herr Uhlig, haben Sie bei Rot-Weiss Essen alle Spieler und Vereinsangestellten ins Home-Office geschickt?

Marcus Uhlig: Ja, in der Tat, wir richten uns nach den aktuellen Empfehlungen. Die Spieler sind am vergangenen Wochenende für neun Tage nicht ins Home-Office, sondern ins Home-Training verabschiedet worden. Jeder hat einen zuvor individuell ausgearbeiteten Trainingsplan mitbekommen, so dass sich jeder nach Plan fithalten kann.

Am Mittwoch gibt’s eine Telefonkonferenz des zuständigen Westdeutschen Fußballverbandes mit allen Vereinsvertretern. Beraten wird, wie es in der Regionalliga West weitergehen soll. Was wünschen Sie sich?

Uhlig: Keiner kann vorhersagen, wie es mit dem Virus weitergeht, dennoch muss man ein Planungsszenario entwerfen - das ist die Schwierigkeit für alle. Wir als Rot-Weiss Essen wollen unbedingt, dass die Saison irgendwie zu Ende gespielt wird. Von daher finden wir den derzeitigen Plan der 3. Liga nachahmenswert. Dort hat man sich darauf verständigt, bis zum 30. 4. alles zu stoppen und dann zu schauen, wann es in welcher Form weitergehen kann. So gewinnt man Zeit und kann später neu entscheiden. Einen vorzeitigen Saison-Abbruch befürworten wir auf keinen Fall.

Warum wollen Sie keinen Saisonabbruch? Er würde doch Planungssicherheit bedeuten.

Uhlig: Für uns wäre das der worst case. Denn: Rein theoretisch müssten wir bereits vereinnahmtes Geld zurückerstatten. Unsere Dauerkarteninhaber und Sponsoren könnten argumentieren, dass für ein Drittel des bezahlten Geldes keine Leistung erbracht worden ist. Also könnten sie dieses eine Drittel zurückfordern. Das würde für uns bedeuten, dass wir im ungünstigsten Fall 1,5 Millionen Euro zurückzahlen müssten.

Was ist mit fehlenden Einnahmen?

Uhlig: Ja, eben. Das ist ja nicht alles. Uns würden ja auch noch die Einnahmen aus sechs ausstehenden Heimspielen verloren gehen. Das macht bei uns, die wir im Schnitt über 10.000 Zuschauer bei jedem Heimspiel haben, eine Menge aus. Außerdem sind wir auch noch im Verbandspokal vertreten, der die Eintrittskarte in den nächsten DFB-Pokal bedeuten könnte. Da reden wir über einen weiteren knapp siebenstelligen Betrag. Insgesamt stehen bei uns also rund 2,5 Millionen Euro im Feuer, wenn die Saison jetzt abgebrochen würde.

Könnte der Verein das irgendwie verkraften, ohne pleite zu gehen?

Uhlig: Jedem muss ja klar sein, dass wir alle unter dieser Krise leiden werden. Wir werden alle Geld verlieren. Von daher versuchen wir natürlich mit unseren Dauerkarteninhabern und den Sponsoren zu reden, damit sie sich solidarisch zeigen. Aber man muss eben auch wissen, dass man da an Leute herantritt, die selbst finanziell schon getroffen sind. Trotzdem müssen wir es tun. Für eine kurze Zeit könnten wir überbrücken. Aber eine länger anhaltende Krise dieser Art wird kaum ein Viert- oder Drittligist des deutschen Fußballs überleben.

Haben Sie irgendwo Einsparpotenzial?

Uhlig: Darum kümmern wir uns gerade. Wir versuchen natürlich Kosten zu senken, wo es eben geht. Wir machen keine Bestellungen mehr, die nicht das Überlebens-Notwendige betreffen. Aber wir reden dann bald auch über Kurzarbeit. Das geht gar nicht anders. Und ansonsten werden wir alles darauf ausrichten, den Wettbewerb so schnell wie möglich wieder ans Laufen zu bringen. Das muss einfach das Ziel aller Beteiligten sein.

Das Gespräch führte Olaf Jansen

Stand: 18.03.2020, 10:49