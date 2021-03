Beim FC Schalke 04 trauert man noch heute vielen Spielern hinterher, die in der eigenen Knappenschmiede ausgebildet wurden. Eine beliebte Spielerei ist schon seit Jahren, die Top-Elf aus Schalke-Talenten zu bilden. Mit Manuel Neuer, Benedikt Höwedes, Mesut Özil und Julian Draxler stammen vier 2014-Weltmeister aus der S04-Jugend, dazu Stars wie Leroy Sané, Joel Matip oder Thilo Kehrer. Trotz dieser Hochkaräter ist die Knappenschmiede jedoch nicht die Nummer eins in Deutschland.

Ein Klub übertrifft Schalke

Seit dem Jahr 2000 hat Schalke 25 Jugendspieler hervorgebracht, die sich in der Bundesliga oder einer ausländischen Top-Liga etabliert haben. Gezählt wurden in der Sportschau-Untersuchung der Nachwuchsabteilungen der deutschen Profiklubs Akteure, die in der U17 und U19 gespielt haben. Außerdem müssen sie mindestens 50 Bundesligaspiele bestritten haben oder aktuell eine wichtige Rolle spielen. Wechselte ein Talent in der U19 zu einem Klub, wurde er dem vorherigen Verein, sofern er mehrere Jahre dort war, zugeschrieben. Ein Beispiel ist Florian Wirtz, der beim 1. FC Köln ausgebildet wurde und in der U19 zu Bayer Leverkusen wechselte.

Schalke wird bei dieser Untersuchung noch von einem Klub übertroffen: dem VfB Stuttgart. Die Schwaben haben mit 30 Spielern die meisten Bundesligaspieler ausgebildet. Und die Liste der Top-Spieler ist ebenfalls länger als auf Schalke. Unter anderem wurden Bernd Leno, Mario Gomez, Joshua Kimmich, Sami Khedira, Timo Werner, Kevin Kuranyi und Serge Gnabry beim VfB ausgebildet.