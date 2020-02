Antisemitismus: DFB sieht große Probleme im Amateurfußball

Video: Teddy Pietrzykowski - der Boxer von Auschwitz

sport inside. . 08:01 Min. . WDR.

Das Vernichtungslager Auschwitz steht wie kein anderer Ort für den industriellen Massenmord der Nationalsozialisten an den europäischen Juden. Der polnische Boxer Teddy Pietrzykowski war einer der wenigen Überlebenden des Holocausts und kämpfte auch in Auschwitz. Die Erinnerung an ihn lebt bis heute in Polen fort. | video | wdr