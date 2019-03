Bremens Innensenator verweist in seiner Argumentation auch auf die enormen Einnahmen der DFL von mehr als 4,4 Milliarden Euro, deswegen sei das Anliegen Bremens "mehr recht als billig" . Sein Vorschlag ist, einen Fonds aufzusetzen, in den die Liga 20 Millionen Euro einzahlt. "Die kann man fast aus der Portokasse der DFL bezahlen", meint der Bremer Innensenator. "Damit könnte man das Gros der Risikospiele abdecken."

Andere Bundesländer halten sich bedeckt

Die DFL lehnt das ab und verweist auf die 1,2 Milliarden Euro Steuern, die der Fußball bereits zahle sowie die gesellschaftspolitische Bedeutung des Fußballs. Die Kostenregelung in Bremen werde der Bedeutung und der Rolle von Fußball in der Gesellschaft nicht gerecht. "Fußball ist natürlich außerordentlich wichtig. Insofern muss man das ernst nehmen" , sagt auch Verfassungsrechtler Pestalozza. "So eine Veranstaltung ist auch ein gesellschaftliches Ereignis. Wäre es anders, hätte der Staat ganz andere Möglichkeiten, diese Gefahren abzuwehren. Er könnte die Veranstaltung einfach verbieten."

Das Bundesland Bremen steht bislang noch ziemlich alleine da mit seinen Forderungen an die DFL . Lediglich Rheinland-Pfalz vertritt eine ähnliche Position. Die meisten anderen Länder stehen einer Beteiligung der Liga skeptisch gegenüber. Ob die DFL dann auch dort zur Kasse gebeten würde, wenn das Urteil des Bundesverwaltungsgericht die Position Bremens stützen sollte, ist daher fraglich. Allerdings könnten die Rechnungshöfe in diesem Fall den Landesregierungen Druck machen, ebenfalls Gebühren für Hochrisikospiele einzufordern. Auch in den Bundesländern blickt man darum am 26. März gespannt nach Leipzig.

Stand: 19.03.2019, 06:00