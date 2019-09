Dass Peintners Bild jetzt in Klagenfurt zum Leben erweckt wird, liegt vor allem am Kunstprojekt-Initiator Klaus Littmann. "Mich hat fasziniert, dass es jemanden gibt, der 1970 daran dachte, dass es soweit kommen könnte, dass wir Natur anschauen gehen in einer Kraterarchitektur, wie ich das nenne, eben einem Stadion. Also das, was wir bereits mit Tieren im Zoo machen seit langer Zeit - dass das mit der Natur passiert."