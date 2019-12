"Cruyff ein Paradebeispiel für einen untalentierten Sänger" - Pascal Claude und seine Fußball-Singles

sportschau.de: Gibt es so etwas in Deutschland auch?

Claude: Nicht in dem großen Umfang, aber ein paar Beispiele gibt es schon. Viktoria Köln etwa hat eine Single über den Gewinn des Mittelrhein-Pokals gemacht. Und Atlas Delmenhorst hat 1973 einen Song anlässlich der Fusion dreier Vereine veröffentlicht.

sportschau.de: Sie haben Singles aus mehr als 40 Ländern. Was ist das außergewöhnlichste Stück ihrer Sammlung?

Claude: Es gibt einige sehr weit gereiste Singles. Eine habe ich über einen Freund auf Umwegen aus Ossetien bekommen. Er ist dort gereist und hat für mich lokale Fußballfans gefragt, und einer hat über ein russisches Ebay eine Single über Spartak Moskau gekauft. Die kam dann auch nicht direkt zu mir, sondern ein anderer Freund, der dort gereist ist, hat die später mitgebracht. Da war ich gerührt vom Aufwand, der betrieben wurde. Zumal der Käufer selbst ZSKA-Fan war, das muss eine ziemliche Überwindung gewesen sein.

Maradona singt überraschend gut, Cruyff war talentfrei

sportschau.de: Einen großen Teil ihrer Singles machen von Fußballern eingesungene Stücke aus. Was halten Sie von singenden Fußballern?

Claude: Ich bedauere es ein bisschen, dass es das gerade im deutschen Sprachraum kaum mehr gibt. Ich mag das auch deswegen so, weil es von einer Zeit zeugt, als der Fußball noch eine gewisse Naivität hatte. Es hat sich damals niemand überlegt, wie peinlich das auch sein könnte. Und heute gelten ja viele dieser Veröffentlichungen von Franz Beckenbauer, Gerd Müller oder den Kremers-Zwillingen als eher missglückte Versuche. Ich sehe das anders. Ich schätze die Unbedarftheit.

sportschau.de: Gibt es positive Beispiele?

Claude: Ich habe erst kürzlich die einzige Single gefunden, die Diego Armando Maradona aufgenommen hat. Er singt wirklich sehr gut. Auch Just Fontaine, der französische WM-Torschützenkönig, hat mehr als eine Single aufgenommen und macht seine Sache sehr gut.

sportschau.de: Und wer ragt negativ heraus?

Claude: Sepp Maier und Gerd Müller waren schon sehr atonal unterwegs. Aber auch Johann Cruyff war ein Paradebeispiel für einen untalentierten Sänger. Bei ihm war die Kluft zwischen seiner fußballerischen Aura und seinen Gesangskünsten riesig. Umso mehr fragt man sich: Wie kam der nur dazu, das zu tun?

"You'll never walk alone" als Opfer des globalisierten Fußballs

sportschau.de: Wenn es um Fußball und Musik geht, kommen wir um einen Song nicht herum: Die größte Fußballhymne aller Zeiten ist für viele Fans "You’ll never walk alone". Was halten Sie von diesem Song?

Claude: Mir gefällt vor allem, dass der Song nicht aus dem Fußballkontext stammt, wie übrigens auch andere englische Vereinshymnen: "Blue Moon" von Manchester City oder "Forever blowing bubbles" von West Ham United waren Lieder aus Musicals oder Evergreens, die dann auf Umwegen zum Fußball kamen. Die wurden nicht mit der plumpen Absicht geschrieben, im Stadion gesungen zu werden.

Was ich an "You’ll never walk alone" nicht mag, ist: In Zeiten der überbordenden Kommerzialisierung wurde die Hymne so überspielt, dass man sie kaum mehr hören kann. Dieses Lied ist ein Opfer des globalisierten Fußballs.

Das Gespräch führte Christian Steigels.

Pascal Claude lebt in Zürich und ist Musiker und Autor. 2019 veröffentlichte er den Bildband "Football Disco". Unter www.45football.com kann man die Singles nicht nur anschauen, sondern auch anhören.

Stand: 26.12.2019, 08:00