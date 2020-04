Wettanbieter: "Die Auswirkungen sind gravierend"

Wie stellt sich die aktuelle Situation für europäische Wettanbieter dar?

Claus Retschitzegger: Das ist natürlich die größte Herausforderung. Wir hatten bisher mit einem derartigen Einschlag noch nichts zu tun. Da ist klar, dass es für alle Anbieter eine riesengroße Herausforderung ist. Entscheidend ist der zeitliche Faktor und dass sich irgendwann der Sportbetrieb wieder normalisiert. Dadurch, dass de facto kein Sport mehr stattfindet, zumindest in den wichtigsten Sportarten Fußball und Tennis, sind die Auswirkungen selbstverständlich gravierend. Wir haben im Tennis einen hundertprozentigen Ausfall und im Fußball aktuell 86 Prozent.

Auf welche Sportarten kann zurzeit noch gewettet werden?

Retschitzegger: Tischtennis ist momentan eigentlich der Umsatzbringer schlechthin. Dazu kommt auch noch Basketball. Gerade in China wird Basketball noch gespielt. Und wir sehen aber auch, dass einige Kunden unser e-Sport Angebot verstärkt annehmen. Wir bieten gegenwärtig auch Fußballspiele in Taiwan und Tadschikistan an. Diese Spiele werden vereinzelt von Fußball-Freaks angenommen. Aber man kann die Umsätze natürlich nicht vergleichen mit denen in den europäischen Ligen, vor allem in den deutschen, österreichischen oder englischen Ligen.

In der Ukraine sollen Fußballspiele manipuliert worden sein. Es soll sich um sogenannte Geisterspiele handeln. Wie ist Ihr Kenntnisstand?

Retschitzegger: Bei uns sind keine verdächtigen Wetten diesbezüglich eingegangen. Es ist auch so, dass bei den großen europäischen Anbietern die Wetteinsätze limitiert sind. Das heißt, hohe Wetten auf derartige Spiele sind gar nicht möglich. Im Vergleich zu den asiatischen Anbietern, wo in der Regel solche Spiele dann auch entsprechend bewettet werden. Wenn die Spiele wirklich nicht stattgefunden haben sollen, dann würden wir natürlich diese Wetten entsprechend rückabwickeln. Das heißt, der Kunde bekommt dann die Einsätze retour und hat dadurch auch keine Verluste.

Wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Partnerschaften mit Fußballmannschaften aus, zum Beispiel mit Schalke 04?

Retschitzegger: Diese Verträge sind de facto on hold. Das heißt, wir warten jetzt einmal ab, was weiter passiert und sind in sehr guten Gesprächen mit diesen Vereinen und hoffen, dass die Kooperation im beiderseitigen Sinne wieder entsprechend fortgeführt werden kann.

Das Gespräch führte Benjamin Best.

Stand: 25.04.2020, 08:10