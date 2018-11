Nachwuchsspieler haben kaum Freizeit

Kinder und Jugendliche, die in einem NLZ spielen, haben einen professionell durchstrukturierten Alltag. Tage starten häufig zwischen 6 und 7 Uhr und enden zwischen 20 und 21 Uhr. Die Spieler gehen zur Schule, lernen, haben mehrere Trainingseinheiten am Tag und reisen zu Spielen und Turnieren. Meistens sind sie fünf bis sechs Tage in der Woche eingespannt. " Es gibt kein Ostern oder Heiligabend oder einen Urlaub mit der Familie“, berichtet Inga Ivert, deren Sohn bis 2014 im NLZ von Hannover 96 spielte.

Nils Zander spielte in den Nachwuchsteams von Schalke 04.

Sie berichtet, dass ihr Sohn häufig Druck ausgesetzt gewesen sei. " Sie wurden unglaublich erwachsen behandelt. Sie wurden angebrüllt, zusammengeschissen, sie haben Strafen bekommen, wenn gewisse Dinge nicht funktionierten.“ Die Leitung des NLZ von Hannover 96 teilt uns schriftlich mit, dass dieser Fall vor ihrer Zeit gelegen habe und deswegen nicht beurteilt werden könne. Solche Verhaltensweisen könne man aber ausschließen und würde sie auch nicht dulden.

Jugendliche werden nur noch als Fußballer definiert

Die meisten Kinder und Jugendlichen, die in einem NLZ spielen, verfolgen den Traum, Fußballprofi zu werden. Da sich in diesem Alltag fast alles um den Fußball dreht, passiert es häufig, dass sie nur noch als Sportler wahrgenommen werden. Nils Zander spielte viele Jahre in den Jugendmannschaften von Schalke 04. Als seine Karriere ins Stocken geriet, habe er viele unangenehme Fragen von Freunden und Bekannten beantworten müssen. "Was ist denn da los, warum spielst du nicht? Du hast doch immer gespielt.“

Nils Zander schaffte es bis in den Bundesligakader von Schalke und wurde dann aussortiert. Das bezeichnet er im Nachhinein als "das schlimmste Erlebnis“ seines Lebens. Auch Inga Ivert berichtet, dass es ein prägendes Erlebnis für ihren Sohn gewesen sei, als dieser mit 14 Jahren bei Hannover 96 aussortiert wurde. "Die Erfahrungen haben Furchen hinterlassen.“

Nur drei Prozent schaffen es nach ganz oben

Nach vielen Jahren, die fast ausschließlich dem Fußball gewidmet wurden, erfahren die meisten Spieler, dass sie es nicht bis ganz nach oben schaffen. Die ARD-Radio-Recherche Sport hat die U19-Kader (Quelle: transfermarkt.de) der aktuellen Profiklubs aus den vergangenen acht Jahren ausgewertet. Von den insgesamt 5.736 Spielern stehen aktuell 198 (3,5 Prozent) im Kader eines Vereins in den fünf Topligen aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich.

Noch geringer ist der Wert derer, die es bisher auf zehn Spiele in diesen Ligen geschafft haben (2,6 Prozent). Ein ausgewählter Wert, bei dem man in den meisten Fällen davon ausgehen kann, dass sich dieser Spieler ganz oben im Fußball etabliert und finanziell einen großen Sprung geschafft hat. Bei diesen Statistiken sind viele tausend Spieler gar nicht erst eingerechnet worden, die schon vor der U19 aussortiert wurden.

Was kann man den Spielern alles abverlangen?

Viele Experten, wie der ehemalige Leiter des NLZ des 1. FC Köln, Jörg Jakobs, gehen davon aus, dass man erst ab einem Alter von 16, 17 Jahren halbwegs verlässlich sagen kann, ob die Spieler das Potential haben, Profi zu werden. Vereine und Eltern müssen sich fragen, was sie den Spielern in den Jahren davor abverlangen. Die wenigsten Spieler werden das selbst kritisch hinterfragen.

Stand: 14.11.2018, 09:29