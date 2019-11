Die gegnerische Mannschaft sprang Mark zur Seite, rief einen Krankenwagen und die Polizei und Mark wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose: Schädel- und Rückenprellung sowie eine Gehirnerschütterung und eine 14-tägige Krankschreibung. Eine Situation, bei der sich jeder Fußball-Fan vor Schreck an den Kopf packen muss, die aber leider kein Einzelfall ist. Auch auf der Homepage des Deutschen Fußballbundes ist Gewalt im Amateurfußball ein Thema.

Im "Lagebild Amateurfußball" heißt es, dass in der Saison 2018/2019 0,05 Prozent der Spiele wegen eines Gewaltvorfalles abgebrochen werden mussten. Das klingt sehr wenig aber bei 1,5 Millionen Spielen macht das 685 Spielabbrüche. Schiedsrichter vermerken in den Berichten aber auch die Zwischenfälle, die nicht direkt zu einem Abbruch geführt haben. Da kommen noch einmal fast 4.000 gewaltsame Zwischenfälle dazu. Ein Abebben des "Trends" ist in der aktuellen Saison noch nicht zu beobachten.

Schiedsrichter stehen im Zentrum

"Hetzjagd auf Schiedsrichter" oder "Spielabbruch und Massenschlägerei im Amateurfußball" sind nur einige der Schlagzeilen, die einem am Montagmorgen nach einem Fußball-Wochenende in den Sportnachrichten auffallen müssen. Bei fast allen Vorfällen steht der Schiedsrichter im Zentrum der Ausschreitungen. Aus den Spielberichten der Saison 2018/2019 geht hervor, dass die Schiedsrichter 2.906 Mal angegriffen wurden. Die Kriminologin Dr. Thaya Vester von der Universität in Tübingen hat sich ausgiebig mit dem Gewaltphänomen im Amateurfußball und der zentralen Rolle der Schiedsrichter beschäftigt.

" Wir haben einen Schiedsrichter, wir haben 22 Spieler und die Zuschauer. Von denen wollen wir erst Mal noch gar nicht reden. Wenn man hochrechnet, mit was für einem Faktor die Schiedsrichter belastet sind, muss man sagen, dass Gewalt im Fußball zu einem überwiegenden Teil Gewalt gegen Schiedsrichter ist ", erklärt sie. Egal ob in der Bundesliga, Champions League oder eben in der Kreisliga ist der Schiedsrichter in den meisten Fällen das berühmte "Zünglein an der Waage" und beeinflusst das Spiel oft mehr als jeder einzelne Spieler. " Da ist noch gar nicht so relevant, ob die Entscheidung jetzt richtig war oder falsch. Die ruft einfach Unmut hervor, weil man weiß, dass das jetzt die eine, endgültige Spielentscheidung sein kann. Das macht das Spiel so spannend und emotional, aber da gibt es auch ganz oft die negative Quittung ", erklärt Dr. Vester die starke Emotionalität hinter der Position des Schiedsrichters.

Unrealistische Erwartungshaltung als Problem

Ein weiterer Punkt ist die unrealistische Erwartungshaltung vieler Hobby-Kicker. Wenn jemand bei einem normalen Punktspiel der Kreisliga B einen Schiedsrichter auf Bundesliga-Niveau erwartet, wird der natürlich schnell frustriert sein. Diese Erwartungshaltung ist aber natürlich fernab von jeder Realität.