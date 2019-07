Videobeweis: Erstmals wird der Videobeweis in der 2. Liga angewandt. Verlässt der Schiedsrichter nach Ende einer Halbzeit das Spielfeld, um eine Videoüberprüfung vorzunehmen oder die Spieler auf das Spielfeld zurückzuholen, darf er eine Entscheidung noch ändern. Außerdem sollen die Bilder aus dem Keller in Köln verbessert werden. "Unser Schwerpunkt in der kommenden Saison wird sein, den Informationsfluss zu beschleunigen", sagte Drees. Der frühere Spitzenreferee rechnet aber nicht damit, dass die Zuschauer umstrittene Szenen bereits in der neuen Spielzeit auf der Videotafel zu sehen bekommen. Der so oft kritisierte Videobeweis soll damit weiter verbessert werden.

Handspiel beim Torhüter: Torhüter dürfen nach einem Einwurf oder Rückpass eines Mitspielers den Ball mit der Hand berühren - wenn sie ihn vorher bei einem Klärungsversuch eindeutig mit dem Fuß gespielt oder dies versucht haben. Damit haben die Torwarte nun die Möglichkeit, nach einem missglückten Klärungsversuch noch mit der Hand einzugreifen.

Karten und Freistöße: Der Schiedsrichter kann Gelb oder Rot auch erst bei der nächsten Spielunterbrechung zeigen, wenn der Freistoß schnell ausgeführt wird. Damit wird dem Team, das einen Freistoß zugesprochen bekommt, der Überraschungseffekt nicht mehr genommen. und der Gegner kann sich nicht mehr in Ruhe positionieren.

sid/dpa/red | Stand: 31.07.2019, 09:56