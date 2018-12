Müller, Kroos, Özil - so groß ist die Belastung von Fußball-Profis

Kroos mit fast einer Bundesligasaison mehr

Die Auswertung ergab, dass Kroos im Vergleichzeitraum 2.856 Minuten mehr gespielt hat als Thomas Müller, das sind etwa 32 Spiele, also nahezu eine komplette Bundesligasaison.

Özil, der in der Saison 14/15 viele Spiele wegen einer Knieverletzung verpasste, kommt auf 35 Spiele weniger als Müller, aber nur auf 558 Minuten weniger, also gut sechs Spiele. Es wäre vermutlich noch weniger Differenz, wenn die tatsächliche Spielzeit berücksichtigt worden wäre. Einsätze von Anpfiff bis Abpfiff schlugen aber jeweils nur mit 90 Minuten zu Buche. In der Premier League ist die Nachspielzeit in den vergangenen Jahren wesentlich großzügiger bemessen gewesen als in der Bundesliga.