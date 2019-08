Die FIFA verweist darauf, dass sie nur unabhängige Staaten anerkennt. Grönland als autonomer Bestandteil Dänemarks fällt da durchs Raster. Viel schwerer wiegen aber die klimatischen Herausforderungen. Denn die internationalen Fußballverbände stellen Ansprüche mit Blick auf die Beschaffenheit der Spielfelder. Und genau das sorgt in Grönland für Probleme.

Maximal zehn Grad Celsius im Sommer

Denn in Grönland wächst Gras nicht, wie es für Fußball auf Topniveau gebraucht wird. Moosbefall und große Mengen Schmelzwasser lassen die Fußballspieler auf Rasenplätzen im knöcheltiefen Matsch versinken. Es gleicht schon einer Mammutaufgabe, Kunstrasenplätze den internationalen Ansprüchen entsprechen zu lassen. Die klimatischen Bedingungen sind dafür verantwortlich.

In Grönland herrscht elf Monate im Jahr Winter. Die grönländische Fußballmeisterschaft wird deshalb in nur rund zwei Wochen ausgespielt. Die meiste Zeit des Jahres kicken Grönlands Fußballer in Hallen oder auf Eisflächen, die mit Sand oder Asche bestreut werden. Die grönländische Fußball-Nationalmannschaft erreicht folglich auch nur Amateurniveau. Der Wunsch aber bleibt: Grönland möchte UEFA-Mitglied werden, um an der Qualifikation für die Europameisterschaft teilzunehmen.

Stand: 21.08.2019, 08:45