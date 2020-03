Am Montag (02.03.20) um 15.58 Uhr verschickte Holger Schwiewagner eine Mail an die Vertreter der 2. Liga im Präsidium der Deutschen Fußball-Liga und in Kopie an die anderen 17 Zweitligisten. Der Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth hatte nach den Fanprotesten am Wochenende - auch schon in der 2. Liga - die Notwendigkeit gesehen, Fragen klären zu lassen.

Hilferuf an die DFL

Das Schreiben ist als Hilferuf zu sehen, daher bat Schwiewagner auch Oke Göttlich (FC St. Pauli), Steffen Schneekloth (Holstein Kiel) und Rüdiger Fritsch (SV Darmstadt 98) als DFL -Vertreter der Zweitligisten, "eindringlich auf eine zeitnahe Stellungnahme und Handhabung" zu "drängen" .

"Zumindest an die DFL wurde der Fragenkatalog weitergeleitet. Ob auch schon an den DFB und andere Klubs aus der Bundesliga und 3. Liga, kann ich nicht sagen" , so Schwiewagner am Mittwochnachmittag (04.03.20) im Gespräch mit der Sportschau. Eine Reaktion habe er noch nicht erhalten.

Unter der Überschrift "Vorfälle vom Wochenende - korrelierende Aktionen der Ultraszenen Deutschlands" schreibt die SpVgg Greuther Fürth:

Weitere Fanaktionen am Wochenende

"Die Vorfälle gegen Herrn Dietmar Hopp im Rahmen einiger Spielbegegnungen an diesem Wochenende, die unterschiedlichen Reaktionen darauf, sowie die große mediale Ausbreitung dieser Thematik werfen bei uns Fragen auf, zu denen wir eine einheitliche Haltung der Verbände und Vereine als zwingend notwendig erachten." Der Klub drückt seine Sorge aus, dass "aufgrund der guten Vernetzung aller Fußballszenen (…) dieses Thema am kommenden Wochenende ligaübergreifend in noch mehr Stadien auftauchen wird" .

Entsprechende Hinweise hat auch die Sportschau aus Fankreisen und der Ultraszene erhalten. Der Protest soll, ähnlich wie beim Pokalspiel am Dienstag zwischen Schalke 04 und dem FC Bayern, kreativer erfolgen. Um eine einheitliche Reaktion der Klubs möglich zu machen, stellte Greuther Fürth Fragen, die wir hier dokumentieren:

"- Wie soll mit Spruchbändern gegen die Person Dietmar Hopp umgegangen werden, die ,vermeintlich' nicht beleidigend sind?