Coronavirus

8400 Fans für Bundesliga-Auftakt von RB Leipzig zugelassen

In der Frage einer Zuschauer-Rückkehr in die Fußball-Stadien könnten die kommenden Tage entscheidend sein. Auf die DFL-Versammlung und den DFB-Pokal kommt es an. RB Leipzig geht schon einmal voran.