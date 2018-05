Der Finaltag der Amateure live im Ersten

"Der Finaltag der Amateure" am 21. Mai 2018 wird in drei zeitlich versetzten Live-Konferenzen übertragen. Der Anstoß zu den ersten sechs Partien erfolgt um 12:30 Uhr. Der nächste Block beginnt um 14:30 Uhr, die letzten sechs Endspiele werden um 17:00 Uhr angepfiffen. Ein Großteil der Spiele wird darüber hinaus einzeln in voller Länge per Livestream zu sehen sein.