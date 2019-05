FIFA-WM 2022

Das bestätigte der Fußball-Weltverband FIFA am Mittwochabend (22.05.19), zuvor hatte die englische Tageszeitung The Times davon berichtet. "Nach einem gründlichen und umfassenden Konsultationsprozess unter Einbeziehung aller relevanten Interessengruppen wurde der Schluss gezogen, dass unter den derzeitigen Umständen ein solcher Vorschlag nicht umgesetzt werden kann" , hieß es in einer FIFA-Mitteilung.

Stand: 22.05.2019, 22:12