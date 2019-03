FIFA reformiert Klub-WM - Aufstockung auf 24 Teams

Die Europäische Fußball-Union (UEFA), die sich vehement gewehrt hatte, wird acht Spitzenklubs entsenden. Aus Deutschland dürfte Bayern München die besten Chancen auf eine Einladung haben. Die sieben UEFA-Delegierten waren bei der Entscheidung während der Sitzung in Miami im 31-köpfigen FIFA-Council zahlenmäßig deutlich unterlegen. Auch die scharfe Kritik der in Europa einflussreichen Klub-Vereinigung ECA, die mit dem Boykott der europäischen Spitzenklubs droht, hatte letztendlich keine Auswirkungen. Die Reform ist eines der großen Projekte des umstrittenen FIFA-Präsidenten Gianni Infantino.

Die Vereinigung der europäischen Fußballvereine hatte die Pläne von Infantino zuvor offenbar abgelehnt. Auch der FC Bayern soll unterschrieben haben, dass bis 2024 keine Änderung akzeptiert werde.

Der Zusammenschluss von 232 europäischen Vereinen in der ECA kündigte kurz vor der Sitzung des FIFA-Councils am Freitag (15.03.2019) laut eines Berichts der Süddeutschen Zeitung (SZ) an, dass jedes wie auch immer überarbeitete Format des Turniers angesichts des bis 2024 fixierten Spielkalenders "nicht akzeptabel" sei und kein europäischer Topklub "an so einem Wettbewerb teilnehmen" werde. Das gehe aus einem Brief der ECA an die Europäische Fußball-Union UEFA mit Kopie an Infantino hervor, die der SZ vorliege.

Das Papier sollen alle 15 Vorstandsmitglieder der ECA, darunter auch Bayern München, unterschrieben haben. Damit wird der Poker um die Klub-WM weiter angeheizt. Die ECA hat im FIFA-Council allerdings keinen Sitz.