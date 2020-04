Die Neuerung wird im Schnellverfahren kommen. Fünf Wechsel pro Mannschaft wünscht sich der Weltverband FIFA, um den Teams in der Coronavirus-Pandemie mehr Flexibilität zu geben, da es bei einer Fortsetzung des Spielbetriebs zu überdurchschnittlich vielen Spielen kommen kann. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) werden nach Informationen von sportschau.de noch in dieser Woche dafür stimmen - und das hat Folgen für viele Bereiche.

Ablauf: Fünf Wechsel möglich, aber nur drei Unterbrechungen

Die Befürchtung, dass die Vergrößerung des Wechselkontingents zu mehr Zeitspiel führen könnte, ist unberechtigt. Den Vorschlag, den die FIFA den Regelhütern gemacht hat, prägt eine besondere Struktur: Zwar sind demnach fünf Wechsel möglich, aber nur drei Unterbrechungen des Spiels erlaubt. Es müssen also teilweise mehrere Auswechslungen auf einmal vollzogen werden, außerdem bleibt die Halbzeitpause als Gelegenheit zum Wechsel.

"Das läuft so auch in der B-Junioren-Bundesliga" , sagt Alex Feuerherdt vom Schiedsrichter-Podcast "Collinas Erben". "Auch da sind fünf Wechsel möglich, die in höchstens drei Unterbrechungen vollzogen werden müssen. Das funktioniert dort einwandfrei."

Seit Sommer 2018 ist ein vierter Wechsel möglich, wenn es in einem Spiel zu einer Verlängerung kommt. Diesen zusätzlichen Wechsel wird es nach Informationen von sportschau.de weiterhin geben, was bis zu sechs Wechsel in einer Mannschaft pro Spiel bedeutet.