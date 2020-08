Als die Helden von Bern nach Düren kamen

Die Geschichte des 1. FC Düren ist noch kurz: Er wurde erst 2017 gegründet und steht in seiner zweiten Saison schon vor dem Spiel des Jahrhunderts. Fußball in Düren, der Stadt mit 92.000 Einwohnern zwischen Köln und Aachen, hat aber eine lange Tradition. Die Nationalspieler Karl-Heinz Schnellinger und Winfried Hannes spielten hier, beim Vorgängerverein Düren 99, der auch fünfmal im DFB-Pokal vertreten war.

Das bisher " größte " Spiel in der Geschichte des Dürener Fußballs gab es im August 1954. Als der 1. FC Kaiserslautern mit fünf frisch gebackenen Weltmeistern aus Bern wie Ottmar Walter oder Horst Eckel zum Pokalspiel nach Düren kam. In der Westkampfbahn, mit seiner heute denkmalgeschützten Holztribüne, waren damals 15.000 Zuschauer. Der FCK gewann 5:2. In der Saison 1964/65 warf Düren Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf aus dem Wettbewerb. Und scheiterte erst am späteren Pokalfinalisten Alemannia Aachen.

Die Bayern im Kopf – Aachen vor der Brust

Der " große " Nachbar aus Aachen war es auch, der Düren im letzten Jahr im Halbfinale aus dem Mittelrheinpokal warf. Aber jetzt, vor dem Finale 2020, scheinen sich die Kräfteverhältnisse zu ändern. Während die Alemannia, auch wegen Corona, große Probleme hatte den Kader voll zu bekommen, hat sich der ambitionierte und auch finanzstarke Fünftligist Düren mit einigen Viertliga-erfahrenen Spielern verstärkt. " Wir wollen in die Regionalliga aufsteigen. Das verschweigen wir auch nicht ", sagt Sportdirektor Dirk Ruhrig.

Der FC lotste, neben David Pütz, mit David Bors noch einen zweiten Spieler aus Aachen eine Klasse tiefer nach Düren. Auch für genug Nachwuchs wird gesorgt. 500 Jugendliche aus 32 Nationen spielen im Multi-Kulti-Klub aus Düren. Zudem wird die Westkampfbahn gerade modernisiert und auf 9.000 Plätze ausgebaut. Rosige Aussichten - zumal ein Einzug in den DFB-Pokal zusätzliches Geld in die Kassen spülen würde. In Düren ist Träumen in diesen Tagen daher erlaubt.

Stand: 21.08.2020, 06:00