CAS-Urteil - Bundesliga erntet Kritik fürs Schweigen

Klopp: "Kein guter Tag für den Fußball"

In England hingegen gab es Kritik am CAS von prominenten Trainern. Jürgen Klopp sagte am Dienstag (14.07.20) zum Urteil am Vortag: "Um ehrlich zu sein, denke ich nicht, dass es ein guter Tag für den Fußball war." Bei einer genaueren Einordnung tat sich der Trainer des neuen Meisters FC Liverpool schwer: "Ich weiß nicht, ob ich darauf antworten kann, das ist ein ernstes Thema. Es ist ein Problem, dass ich das nicht in meiner Muttersprache tun kann."