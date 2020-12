Probleme im Nachwuchsfußball - deutlich weniger Spielanteile

Der DFB rechnet vor, dass der Anteil deutscher U23-Spieler stetig zurückgehe. Seit 2010 habe sich der Anteil von 21 auf 6 Prozent verringert. Bei ausländischen Spielern stieg die Quote demnach von 8 auf 14 Prozent.

VfB-Nachwuchschef: "Begrüßen sehr, dass Spieler in den Fokus rückt"

Noch ist es ein Grobkonzept, aber viele der Punkte dürften schon 2021 und in den folgenden Jahren umgesetzt werden. Thomas Krücken ist einer, um deren Meinung der DFB vor der Justierung bittet. Krücken leitet das Nachwuchsleistungszentrum des VfB Stuttgart.

Im Gespräch mit der Sportschau lobte Krücken den Kern der Reformen: "Wir begrüßen es sehr, dass der Spieler in den Fokus rückt." Zudem lobt der VfB, dass der DFB Leistungszentren etwa in der Traineraus- und weiterbildung besser unterstützen wolle. So werde auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten einzelner Klubs besser eingegangen. Bislang etwa wurde die sogenannte Zertifiizerung von Leistungszentren einheitlich vorgenommen, ob nun für Bayern München, den VfB Stuttgart, den VfL Osnabrück oder Halleschen FC.

Schwerpunkte in der Entwicklung sollen sich ändern

Die Entwicklung der einzelnen jungen Spieler, etwa beim Dribbling oder im Zweikampf, soll künftig viel stärker gefördert werden. In den vergangenen Jahren, das kritisierte Bundestrainer Joachim Löw schon während der EM 2016 mit der A-Auswahl, sei vielleicht zu viel Wert auf die gruppentaktische Ausbildung und das Passspiel gelegt worden.

Um den gewünschten Effekt zu erzielen, soll in den jüngeren Jahrgängen Druck genommen werden, etwa durch eine Reform des Ligabetriebs in geschlossene Klassen, also ohne Abstieg. Krücken hat bei diesem Thema aber vor allem die Ausbildung der Fußballlehrer im Blick: "Viele Trainer geben den Druck nur weiter, den sie selbst spüren."

Weniger Druck? "Ridle Baku war immer bei Druck besonders da"

Beim Ansatz, das Leistungsprinzip aufzuweichen und Ergebnisse als nicht mehr so wichtig zu erachten, sieht der Stuttgarter Nachwuchschef Nachbesserungsbedarf bei der U19, also im Übergang zum Seniorenbereich. Er führt das Beispiel des Wolfsburgers Ridle Baku an, der im November beim 1:0-Sieg gegen Tschechien sein Debüt in der A-Nationalmannschaft feierte, bevor er dann wieder in der U spielte. Krücken kennt Baku aus gemeinsamer Zeit beim 1. FSV Mainz und sagt: "Ridle war immer dann besonders da, wenn er gefordert wurde und Druck da war, wenn wir gewinnen mussten, wenn er in die nächste Jahrgangsstufe übernommen wurde."

Daher bestehe die Gefahr, dass bei einem nach dem Grobkonzept reformierten Spielbetrieb das Kriterium "leisten, wenn es drauf ankommt" genommen werde. "Das halten wir für kritisch" , so Krücken mit Bezug auf die U19. Diese Stimmen sind auch aus anderen Vereinen zu hören. Bis zur Verabschiedung des "Projekt Zukunft" durch die Gremien gibt es also noch Redebedarf.

