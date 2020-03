Kommentar - Abbruch der Fußball-Saison darf kein Tabu sein

Dann heißt es doch gerne, Fußballspiele seien problemlos durchführbar, man könne doch die Hygienevorschriften hochschrauben. Im Ernst? Ein Gedanke an überfüllte S-Bahnen auf dem Weg zum Stadion oder eine Fankurve, die sich nach dem Tor in letzter Minute kollektiv in den Armen liegt, reicht mir persönlich. Da kann so viel Hygienemittel bereitstehen, wie will.

Mein Eindruck: Der Fußball setzt andere Prioritäten. Bloß den Zeitplan einhalten, damit die Bundesligasaison noch durchgeprügelt werden kann. Ja nicht in Verzug geraten, ehe der Zeitplan mit dem der EM kollidiert.

Für den Moment scheinen Geisterspiele angemessen. Doch für den Fall, dass sich die Lage verschärft, dürfen ein vorzeitiger Saisonabbruch oder eine Verschiebung der EM kein Tabu mehr sein. Es geht schlicht und einfach um Leben oder Tod.

Stand: 11.03.2020, 13:35