Kein Spielbetrieb in der Regionalliga

Auch die fünf großen Regionalverbände setzten alle Spiele in ihrem Zuständigkeitsbereich ab. Am Freitagmittag (13.03.2020) verkündete der Westdeutsche Fußball-Verband als letzter der großen Verbände, den Spielbetrieb in der Regionalliga West bis zum 22. März einzustellen.

Zuvor hatten bereits der Norddeutsche Fußball-Verband, der Nordostdeutsche Fußball-Verband und der Süddeutsche Fußball-Verband beschlossen, den Spielbetrieb in den jeweiligen Regionalligen inklusive des Juniorenbereichs einzustellen.

Spielabsagen gelten umfassend

Die Spielabsagen der Verbände sind als umfassend zu verstehen, sie gelten damit für Frauen, Männer, Junior*innen und deren Meisterschaftsspiele, Pokalspiele, Freundschaftsspiele, Turniere, Spielfeste sowie Spiele der Futsal-Ligen, die Inklusiv-Ligen und den Ü-Freizeitfußball ("Alte Herren"). Ob der Trainingsbetrieb aufrechterhalten wird, ist eine Entscheidung der Vereine.

3. Liga hat Spielbetrieb bereits ausgesetzt

Die 3. Liga, die höchste deutsche Spielklasse unterhalb der in der DFL zusammengefassten Profiligen, hatte bereits zuvor angekündigt, die beiden kommenden Spieltag 28 und 29 bis nach Ostern zu verschieben. Als verbandsübergreifende Liga wird der Spielbetrieb vom DFB organisiert, für die Junioren-Bundesligen haben die Verbands-Oberen bereits alle Spiele bis zum 26. März abgesagt.

Die DFB-Verantwortlichen berieten sich zwar am Freitag (13.03.2020) über den weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie, im Vordergrund stand dabei aber zunächst eine mögliche Absage der für März terminierten Länderspiele. Bei der Entscheidung, wann und ob es in der 3. Liga weitergehen könnte, dürften sich die Verantwortlichen für den Spielbetrieb wohl an den Profiligen orientieren - die Deutsche Fußball-Liga hat den Klubs vorgeschlagen, die Saison zunächst bis zum 2. April zu unterbrechen.

dpa/sid/red | Stand: 13.03.2020, 12:00