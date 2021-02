Corona-Bestimmungen - Reisegruppe Fußball findet trotz Kritik Lösungen

Am Montag gewannen die Münchner ihr Halbfinale, am Donnerstag treten sie im Endspiel an, am Freitag landen sie in München, am Montag (15.02.2021) geht es in der Bundesliga gegen Arminia Bielefeld an, vorher werden sie gewiss noch trainieren.

Wie passt das mit der Einreiseverordnung und den Quarantänebestimmungen zusammen, die in Deutschland Ländersache sind? Grundsätzlich gilt in Bayern, dass sich jeder nach Rückkehr aus einem Risikogebiet wie Katar zehn Tage in Isolation begeben muss. Auch die in Paragraph 3 aufgeführte "Verkürzung der Quarantänedauer" auf fünf Tage würde nicht reichen, um schon am Montag wieder zu spielen.

Befreiung von der Pflicht zur häuslichen Isolation

Es gibt allerdings weitere Ausnahmen. Von der Pflicht zur häuslichen Isolation sind diejenigen befreit, "die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung internationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisationskomitee akkreditiert werden oder von einem Bundessportfachverband zur Teilnahme an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen eingeladen sind." Dieser Fall trifft auch für Leipzig, Gladbach und Hoffenhein in ihren jeweiligen Länderverordnungen zu.

Zum Vergleich: Bundestagsabgeordneten werden Dienstreisen ins Ausland derzeit nur in ganz seltenen und äußerst dringlichen Fällen genehmigt.

