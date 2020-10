Bundesliga in Angst vor nächster Coronapause

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke thematisierte am Wochenende des vierten Spieltags gar das Worst-Case-Szenario für den Profifußball. "Es muss weitergehen. Wir brauchen zumindest diese Geisterspiele. Wenn wir die auch nicht mehr haben sollten, dann wird es ganz eng" , sagte Watzke im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF am späten Samstagabend (17.10.2020).

Eine abrupte Unterbrechung wie Mitte März steht akut trotz einer Rekordzahl an Neu-Infektionen zwar nicht zu befürchten. Vereine und Verantwortliche werden sich aber dennoch auf Probleme einstellen müssen, die sie beim Saisonstart im September noch mit viel Optimismus beiseitegeschoben hatten.

"Es ist nicht gut zu reisen"

Ein Auszug des Wochenendes: Mehrere Profis, darunter Torjäger Andrej Kramaric von der TSG Hoffenheim, fehlten, weil sie sich in der Länderspielpause infiziert hatten. Die mit der Politik in harten Verhandlungen erkämpfte Zahl von 20 Prozent Zuschauern war nur noch in einem von neun Bundesliga-Stadien möglich, und in der 2. Liga wurde schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit eine Partie verlegt.

Alarmierend wirkten die Worte von Dortmunds Trainer Lucien Favre. "Wir müssen weiter probieren zu spielen, so lange wie möglich" , sagte der Schweizer. Er geht von weiteren Fällen aus und fügte an: "Es ist nicht gut, zu reisen."

Doch während Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) die Bürger angesichts der dynamischen Lage am Samstag dazu aufrief, Kontakte zu beschränken und weniger zu reisen, sieht der Plan vieler Klubs in den nächsten Wochen so aus: Europapokal-Reisen, häufig in Risikogebiete, und schon im November der nächste Dreierpack an Länderspielen, der oftmals weite Wege quer über den derzeit von Corona geplagten Kontinent erfordert.

Rosen und Krösche denken über Abstellungsboykott nach

Genau an diesen Länderspielen stören sich einige Bosse in der Liga. Hoffenheims Sportchef Alexander Rosen, den es mit drei Corona-Ausfällen nach der Länderspielpause am härtesten traf, forderte ein Umdenken. "Das ist ein Ausrufezeichen, das wir jetzt mal setzen müssen, vielleicht als Liga, vielleicht über die DFL , dass wir in der nächsten Abstellungsperiode anders agieren" , sagte Rosen bei "Sky" . Zur Not müsse man "intensiver drüber nachdenken, die Jungs nicht gehen zu lassen" , fügte der Funktionär an.

Es sei "völliger Irrsinn, dass Mannschaften in einer solchen Phase wie wild durch die Gegend reisen und in Risikogebiete fliegen" , sagte Sportchef Horst Heldt vom 1. FC Köln dem "Sportbuzzer" : "Es sind die Vereine, die die Spieler bezahlen, nicht die Verbände."

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche sieht die Situation ähnlich: "Wenn man die steigenden Zahlen sieht, muss man sich schon Gedanken machen, ob es in der nächsten Abstellungsperiode Sinn macht, abzustellen."

Stuttgarts Mislintat zeigt Verständnis

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat warb für gegenseitiges Verständnis: "Ganz ehrlich: Ich finde, wir müssen es einfach so nehmen, wie es kommt. Wir können jetzt nicht jede Woche darüber diskutieren, wenn es uns betrifft, dass ein Nationalspieler mal zwei oder drei Spiele machen muss."