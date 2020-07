Ein Meister soll auch aufsteigen. Es sorgte in den vergangenen Jahren häufig zu Verstimmungen, dass dieser Grundsatz in den Regionalligen außer Kraft gesetzt wurde.

In der gerade abgeschlossenen Saison erwischte es den 1. FC Lokomotive Leipzig. Der Klub war zwar wegen des coronabedingten Abbruchs auch nur aufgrund des besten Punkteschnitts zum Meister erklärt worden, ärgerte sich aber dennoch mächtig über die Niederlage in der Relegation gegen den SC Verl, der dadurch in die 3. Liga aufstieg.

Anstoß mit Verspätung

In jener 3. Liga stieg der Meister auch nicht auf. Niemand regte sich jedoch darüber auf, denn im Verantwortungsbereich der Deutschen Fußball Liga (DFL), also der Bundesliga und 2. Liga, darf nur jeweils eine Mannschaft eines Lizenznehmers spielen. Die Statuten verhinderten dadurch den Aufstieg des Meisters FC Bayern München II.

Bayerns Präsident Herbert Hainer

Mit leichter Verspätung meldete sich aber dann doch jemand zu Wort, der diese Statuten gerne geänderte sähe. Herbert Hainer (Foto, oben), Präsident des FC Bayern München, erklärte im Interview mit dem eigenen Klubmagazin: "Es ist verständlich, dass nicht zwei Mannschaften von einem Klub in einer Liga spielen dürfen. Aber beispielsweise in Liga eins und zwei - warum denn nicht? "

Zweite Mannschaften wenig attraktiv

Die Antwort der ablehnenden Fraktion wird er sich denken können. Vereine wie Hannover 96, der Karlsruher SC und FC St. Pauli werden kaum darauf aus sein, dass ihnen Zweitvertretungen aus München, Hoffenheim oder Wolfsburg den Platz streitig machen. Außerdem gelten Spiele gegen zweite Mannschaften als wenig attraktiv, haben also weniger Zuschauer zur Folge.

Daher hat sich in den vergangenen Jahren immer mal wieder jemand zu Wort gemeldet, der befürwortete, zweite Mannschaften auch nicht für die tiefste deutsche Profiliga zuzulassen. Diese Diskussion ebbte jedoch ab, da sich die Zahl der Zweitvertretungen erheblich verringerte. In der Saison 2018/19 war gar keine zweite Mannschaft in der 3. Liga vertreten, in der abgelaufenen dann nur der FC Bayern. Die Münchner wurden also als Aufsteiger Meister, dabei hatten sie nach der Hinrunde nur auf dem 15. Tabellenplatz gestanden.

Abgebügelt

" Ein Leistungssportler strebt nach dem Maximum - und will aufsteigen, wenn er aufsteigen kann. Ich denke, dass man sich da in Deutschland durchaus mal Gedanken machen sollte ", begründete Herbert Hainer seinen Vorstoß, der aber prompt von prominenter Seite abgebügelt wurde.

Jochen Schneider lehnt den Vorschlag Hainers rigoros ab.

" Ich habe allergrößten Respekt vor Herbert Hainer, aber diesen Vorschlag kann ich überhaupt nicht unterstützen. Die 1. und 2. Bundesliga müssen den Lizenzmannschaften der Profivereine vorbehalten sein und nicht den Zweitvertretungen - gerade und auch im Interesse der Zweitligisten ", sagte Jochen Schneider, der Sportvorstand des FC Schalke 04 in einer Umfrage der Sportschau unter den Klubs aus dem DFL-Bereich. Die 3. Liga habe sich inzwischen " als höchste Spielklasse für Reserve-Teams bewährt ".

In Bremen sind sie ebenfalls skeptisch. "Der SV Werder Bremen ist mit der derzeitigen Kompromisslösung, dass zweite Mannschaften in der 3. Liga spielen können, sehr zufrieden. Mit einer Änderung dieser Regelung beschäftigen wir uns derzeit nicht", teilte der Klub mit.

"Verwässerung des Wettbewerbs"

Auch beim 1. FC Heidenheim findet Hainers Denkanstoß keine positive Resonanz. Der Zweitligist, der nur knapp in der Relegation am Aufstieg in die Bundesliga scheiterte, teilte mit: " Wir verfolgen die aktuelle Diskussion natürlich, sehen aber keinen Grund an der derzeitigen Regelung Änderungen vorzunehmen. " Heidenheim habe 2014 sogar die zweite Mannschaft abgemeldet, um die Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum in den Vordergrund zu rücken. " Bei uns gibt es keinerlei Pläne, dieses Konzept zu ändern ", schrieb der 1. FC Heidenheim weiter.

Auch der SSV Jahn Regensburg sieht den Vorstoß skeptisch. Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball, teilte mit: " Herbert Hainers Vorschlag, dass auch zweite Mannschaften an der 2. Bundesliga teilnehmen sollen, ist aus der Perspektive des FC Bayern sicher nachvollziehbar und gut gemeint. Aus Sicht des SSV Jahn ist diese Aufweichung allerdings nicht zielführend. Sie würde allen voran zu einer Verwässerung des Wettbewerbs führen. "

Fünf Bundesligisten ohne zweite Mannschaft

Von den künftigen 18 Bundesligisten haben 13 eine zweite Mannschaft für den Spielbetrieb gemeldet. Mit Ausnahme der Bayern spielen sie jeweils in der Regionalliga. Fünf Vereine haben keine Zweitvertretung mehr. Diese war bis einschließlich der Saison 2013/14 für eine Lizenzerteilung notwendig. Als das Statut geändert wurde, meldete Eintracht Frankfurt seine U23 sofort ab. Es gab im vergangenen Winter zwar Pläne, zur kommenden Saison wieder eine zweite Mannschaft zu melden, diese wurden aber auch wegen der durch die Corona-Krise gesunkenen Einnahmen verworfen.