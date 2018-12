Bahrainischer Nationalspieler Al Oraibi bleibt in Thailand in Haft

Dem bahrainischen Nationalspieler Hakeem Al Oraibi, der 2014 nach politischer Verhaftung und Folter aus Bahrain nach Australien geflohen war, droht weiter die Auslieferung in sein Heimatland. Ein Gericht in der thailändischen Hauptstadt Bangkok entschied am Dienstag (11.12.18) nach einer Anhörung Al Oraibis, dessen Auslieferungshaft um 60 Tage zu verlängern. Danach soll eine endgültige Entscheidung fallen. Die Richter hatten den Fußballer zunächst aufgefordert, einer Rückkehr nach Bahrain zuzustimmen. Das lehnte Al Oraibi erwartungsgemäß ab, weil er in Bahrain Folter oder gar den Tod fürchten muss.

Internationale Protest

"Ich denke, wir haben gute Chancen, dass er nicht ausgeliefert wird, weil wir Beweise für das Risiko haben" , sagte seine Anwältin Nadthasiri Bergman der französischen Nachrichtenagentur AFP . Al Oraibi ist seit gut einem Jahr in Australien als Flüchtling anerkannt. Nach Thailand war er Ende November gemeinsam mit seiner Frau gereist, um dort Urlaub zu machen. Bei seiner Ankunft wurde er verhaftet, nachdem Bahrain einen internationalen Haftbefehl erlassen hatte.

Die Verhaftung hatte internationale Proteste ausgelöst. Die australische Außenministerin Marise Payne erklärte am Sonntag (09.12.18), sie habe den Fall bei einem Treffen mit ihrem thailändischen Amtskollegen Don Pramudwinai angesprochen und die sofortige Rückkehr Al Oraibis nach Australien verlangt. Minky Worden von der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch an den Fußball-Weltverband FIFA appeliert, sich stärker für den inhaftierten Fußballer aus Bahrein einzusetzen. "Wenn sich die FIFA nicht endlich mehr anstrengt und stärker in Erscheinung tritt, um diesen Spieler freizubekommen, damit er nach Australien heimkehren kann, ist sie in ihrer grundsätzlichen Aufgabe gescheitert: sich für Fußballer einzusetzen" , sagte sie in der ARD -Sportschau.

In Bahrain gefoltert

Die internationale Spielergewerkschaft World Players Association hatte gegenüber der ARD -Sportschau die FIFA und vor allem seinen bahreinischen Vizepräsidenten Scheich Salman dazu aufgefordert, sich für die Freilassung Al Oraibis nach Australien einzusetzen. Während des FIFA -Präsidentschaftswahlkampfs 2016 zwischen Scheich Salman und Gianni Infantino war es vor allem Al Oraibi, der Salman kritisierte und die Folter gegen bahrainische Fußballspieler öffentlich machte. Diese hatten 2011 beim arabischen Frühling in Bahrain eine entscheidende Rolle. Sie demonstrierten an der Spitze, nutzen ihre Bekanntheit, um Bürgerrechte einzufordern. Die Spieler wurden daraufhin bedroht und zu Staatsfeinden. Der Verbandspräsident zu dieser Zeit: Scheich Salman.