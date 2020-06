Bielefeld: Flaggen statt Party

Auch in Bielefeld wird der Rathausbalkon leer bleiben. "Ein Event, bei dem die Mannschaft auf die Fans treffen kann, wird es nicht geben", sagte Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen auf einer Pressekonferenz am Freitag. Der Wunsch, die Rückkehr in die Bundesliga nach Jahren der Tristesse gebührend zu feiern, ist in Bielefeld zwar groß. "Aber das kann ich nicht verantworten", sagte Clausen. Abhelfen sollen vor allem Flaggen und Dekoration. Die ganze Stadt soll am 28. Juni, dem Tag des letzten Spieltags in der 2. Liga, in die Bielefelder Farbern Schwarz-Weiß-Blau gehüllt werden. "Alle sind aufgefordert mitzumachen: jeder soll zeigen, dass er sich freut und das er beigeistert ist", so der Oberbürgermeister. "Aber eben mit Abstand".

Auch im Handball werden alle Regeln eingehalten

Während die Bielefelder aufgrund der Fortsetzung des Spielbetriebs im deutschen Profifußball den Aufstieg ohne jeden sprtlichen Zweifel sichern konnten, war das den Handballern des THW Kiel nicht möglich, weil die Saison abgebrochen wurde. Mithilfe einer Quotientenregelung wurden die "Zebras" als Bundesliga-Meister ermittelt und erhielten bereits Anfang des Monats die Meisterschale. Dafür kehrten die Handballer des THW in die Kieler Arena zurück. Es waren keine Zuschauer zugelassen, die Spieler positionierten sich auf dem Podium im Abstand von mindestens 1,50 Metern, sie trugen Mund-Nasen-Schutzmasken im Zebra-Design und trugen weiße Handschuhe. "Es ist emotional nicht vergleichbar, aber dennoch ein schöner Tag für den Klub", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Fans von Neapel schlagen über die Stränge

Keine Lust auf die Einschränkungen hatten offenbar die Fans des SSC Neapel. Nach dem Titelgewinn im italienischen Pokal (4:2 nach Elfmeterschießen gegen Juventus Turin) ließen die Anhänger des Klubs ihren Emotionen freien Lauf. Zu tausenden trafen sie sich in der Stadt, zündeten Bengalos und stimmten Jubel-Chöre an - alles auf engstem Raum und mit Körperkontakt.

Am kommenden Fußball-Wochenende könnten in Deutschland die nächsten wichtigen Entscheidungen fallen. Doch egal welches Team am Wochenende ein erreichtes Ziel feiern darf, die Partys werden anders als sonst üblich aussehen.

