Neue Indizien auf Wettmanipulation im Profi-Fußball

Der ARD -Sportschau liegen neue Indizien im Manipulationsverdacht um das Champions-League-Spiel Paris St. Germain gegen Roter Stern Belgrad vor. Das Spiel endete Anfang Oktober mit 6:1 für Paris. Kurz vor Spielbeginn wurde die Europäische Fußball-Union UEFA von einem Informanten auf mögliche Manipulationen hingewiesen. Ein Funktionär von Roter Stern Belgrad werde fünf Millionen Euro auf eine hohe Niederlage seiner Mannschaft setzen, hieß es.

Verdächtige Wettkurve

Nach ARD / WDR -Informationen hält die UEFA den Hinweis und die Quelle für glaubwürdig. Zudem liegt der ARD / WDR -Redaktion ein Dokument vor, das den Wettquotenverlauf vor dem Spiel dokumentiert. Dabei geht es um die Wette auf das Ergebnis "fünf oder mehr Tore" in diesem Spiel. Der Kurvenverlauf der Wetteinsätze bleibt demnach 14 Tage lang vor dem Spiel konstant, das Wettverhalten gilt also als unauffällig. Exakt zwei Stunden vor Spielbeginn fällt die Kurve dann steil ab, was auf ein hohes Wettaufkommen auf diesen speziellen Spielausgang schließen lässt. In sich ist das noch kein Beweis für eine Manipulation, so sagen Experten, allerdings ein weiteres Indiz.