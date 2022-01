Afrika-Cup - Komoren nach Corona-Ausbruch ohne Torhüter

Komoren schickten Ghana nach Hause

" Wir versuchen, so gut wie möglich mit der Situation umzugehen ", sagte El Hadad Himidi, der General Manager des Teams. " Aber ohne unseren Trainer, ohne einige Schlüsselspieler und vor allem ohne unsere zwei verbliebenen Torhüter ist die Situation sehr kompliziert. "

Die Komoren hatten als Dritter der Gruppe C knapp den Einzug in die K.o.-Runde geschafft und dabei den dreimaligen Afrikameister Ghana aus dem Turnier geworfen. Am Montag sollen die Komoren eigentlich im Achtelfinale gegen Turnier-Gastgeber Kamerun antreten.

Mindestens elf Spieler müssen laut Verband negativen Test aufweisen

Über das weitere Vorgehen informierten die Veranstalter zunächst nicht. Die Regeln des afrikanischen Dachverbands CAF geben grundsätzlich vor, dass eine Mannschaft antreten muss, wenn mindestens elf Spieler einen negativen Coronatest aufweisen. Wenn kein Torhüter verfügbar ist, muss ein Feldspieler einspringen. Am Samstagabend absolvierten die Komoren eine Trainingseinheit.