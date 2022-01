Diskussion "von Rassismus geprägt"?

Die andere Seite sagt, der Afrika-Cup sei schlicht Teil des Deals, den die Klubs eingehen, wenn sie einen afrikanischen Top-Spieler verpflichten. Im übrigen werde der Afrika-Cup, dessen Größe und Bedeutung mit der Europameisterschaft gleichzusetzen ist, permanent von Europa kleingeredet. Die Berichterstattung sei "von Rassismus geprägt" , sagte sogar der englische Ex-Stürmer Ian Wright.

Ägyptens Mo Salah

Am Wochenende ist es soweit. Mit der Partie zwischen Gastgeber Kamerun und Burkina Faso wird am Sonntag (09.01.2022) die 33. Auflage des 1957 zum ersten Mal durchgeführten "African Cup of Nations" eröffnet. Favorisiert unter den 24 teilnehmenden Mannschaften sind Titelverteidiger Algerien aus dem Norden des Erdteils sowie Ägypten mit Mo Salah und der westafrikanische Senegal, der mit Sadio Mané den vielleicht größten Star des Turniers in seinen Reihen weiß.

FC Liverpool besonders gebeutelt

Womit wir wieder beim FC Liverpool wären, der mit Mané, Salah und dem Guineer Naby Keita auf gleich drei eminent wichtige Spieler wird verzichten müssen. Und zwar womöglich wochenlang. Zwar wurde den Spielern diesmal gestattet, ausnahmsweise erst fünf Tage vor Turnierbeginn anzureisen, allerdings findet das Finale erst am 6. Februar statt. Und sowohl Salahs Ägypten wie auch Manés Senegal wird das Endspiel durchaus zugetraut.

Anthony Yeboah 1993 im Einsatz für Eintracht Frankfurt

Die Diskussionen um Abstellungen sind dabei schon fast so alt wie das Turnier selbst. Schon 1994, als der Cup in Tunesien ausgetragen wurde, stritten Eintracht Frankfurt und der kamerunische Fußballverband wochenlang um die Abstellung des seinerzeit überragenden Torjägers Anthony Yeboah. Mit dem Resultat, dass der stämmige Angreifer damals zwischen Bundesliga- und Afrika-Cup-Spielen per Privatflieger hin- und herpendelte. Allerdings nicht lange: Nach zwei Wochen zog Yeboah sich infolge der Überlastung eine Muskelverletzung zu und konnte fortan für keines der beiden Teams mehr spielen.