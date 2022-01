Abstellungen für den Afrika-Cup

Als sich Diadie Samassekou kurz vor Weihnachten von seinen Teamkollegen der TSG Hoffenheim verabschiedete, war allen klar: Den 25-jährigen Außenspieler werden sie im Kraichgau nicht so bald wiedersehen. Der Malier hatte bereits lange zuvor angekündigt, unbedingt für sein Land beim Afrika-Cup in Kamerun teilnehmen zu wollen. Inklusive Trainingslager würde er von Ende Dezember bis Anfang Februar also anderweitig beschäftigt sein.

Leverkusen fehlen zwei wichtige Abwehrleute

Die Hoffenheimer legten ihrem ehrgeizigen Mittelfeldmann, der sich in den internationalen Partien für noch größere Klubs bewerben will, keine Steine in den Weg. Das konnte auch Leverkusen nicht, als die Nominierungen für Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossonou (Elfenbeinküste) eintrudelten. Was bitter für Bayer ist, da mit den beiden nun zwei wichtige Abwehrspieler aus dem ohnehin schon schmal besetzten Defensivverbund wochenlang fehlen werden.