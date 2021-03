Nach massiver Kritik und Verwirrung um die geplante Corona-Osterruhe hat Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Regelung aus den jüngsten Bund-Länder-Beschlüssen am Mittwoch (24.03.2021) wieder gekippt. Sie übernehme dafür die Verantwortung, wurde Merkel von Teilnehmern einer kurzfristig einberufenen Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten zitiert.

Kein Stopp der Profiligen am Oster-Wochenende

Vom Tisch ist damit auch ein möglicher Stopp des Spielbetriebs in den Profiligen, der im Rahmen der Beschlüsse am Oster-Wochenende gedroht hätte.

"Der Fehler ist mein Fehler", sagte Merkel demnach. Sie habe am Vormittag entschieden, die Verordnungen zur Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern zu stoppen.

Viel Unruhe nach den Bund-Länder-Beschlüssen

Die Beschlüsse hatten für viel Unruhe bei den Profiligen gesorgt, insbesondere wegen der für das Osterwochenende angesetzten Spiele in der Fußball-Bundesliga, aber auch in anderen Sportaten. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, derzeit Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz hatte am Dienstag (23.02.2021) Gespräche zwischen Politik und Fußball bestätigt, ob die für Ostern geplanten Spiele trotz der verordneten "Ruhetage" stattfinden dürften. "Das muss bundeseinheitlich geklärt werden" , sagte der SPD-Politiker.