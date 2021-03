"Erweiterte Ruhezeit zu Ostern" - Unklarheit für den Profisport

Politik: Die entscheidenden Fragen bleiben offen

Beim Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer war man übereingekommen, dass von Gründonnerstag bis Ostermontag das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden soll, um die dritte Corona-Welle zu brechen.

Das siebenseitige Schriftstück zu den Beschlüssen lässt den Profisport allerdings unerwähnt und die für ihn entscheidenden Fragen damit offen. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete, dass der Bund an einer Rechtsverordnung arbeite, um Fragen wie die Erlaubnis von Profisport über Ostern zu klären. Fest steht: Fast alle Mannschaftssportarten haben zu Ostern eigentlich ein straffes Programm vorgesehen.

Fußball: Projekt mit Fans abgesagt, Spiele derzeit nicht

In Berlin soll am Ostersonntag (04.04.2021) eigentlich das Derby in der Fußball-Bundesliga zwischen Union und Hertha BSC angepfiffen werden. Ein Projekt, das Spiel mit bis zu 1.000 Fans auszurichten, wurde abgesagt. Nicht aber das Spiel, wie der Berliner Senat für Inneres und Sport klarstellte. Der RBB hatte über eine Absage berichtet, die Meldung erwies sich als falsch. Nach Informationen der Sportschau gibt es in der Deutschen Fußball Liga DFL keine Überlegungen, den Spieltag in der Bundesliga und der 2. Bundesliga abzusagen.

Klarheit herrscht aber trotzdem nicht. Am Osterwochenende stehen auch volle Spieltage in der 2. Bundesliga und der 3. Liga an. In der Bundesliga ist in Leipzig das Spitzenspiel gegen Bayern München geplant. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wollte laut dpa eine Absage genauso wenig ausschließen wie umgekehrt auch eine Freigabe für bis zu 1.000 Zuschauer. "Das werden die nächsten Tage zeigen, ob das so ist" , sagte Kretschmer. Am vergangenen Samstag durfte in Mecklenburg-Vorpommern Drittligist Hansa Rostock gegen den Halleschen FC vor gut 700 Zuschauern spielen.

Die Frauen-Bundesliga hat am Osterwochenende spielfrei und geht dem Problem so aus dem Weg - aber die beiden Halbfinalspiele im DFB-Pokal der Frauen sind für Karsamstag angesetzt.

Handball: 1.000 Fans in Leipzig am Gründonnerstag?

In der Handball-Bundesliga sind bei den Männern und den Frauen laut Spielplänen jeweils alle Teams am Osterwochenende im Einsatz. Bei den Männern mussten durch Corona-Fälle zahlreiche Spiele neu angesetzt werden. Noch könne die Saison wie geplant zu Ende gespielt werden, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann der dpa. "Es darf aber nicht mehr viel passieren." Der Terminplan verdichte sich und biete kaum noch Spielraum.

In Sachsen steht zudem ein Projekt mit Fans an: Der Männer-Bundesligist SC DHfK Leipzig wollte am Gründonnerstag (01.04.2021) gegen Erlangen 1.000 Fans in die Halle lassen. "Das war uns ein wichtiges Anliegen, um zu zeigen, wie Öffnungen unter Pandemiebedingungen eben auch möglich sein können" , sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Ob das nun so geschehen wird, ist unklar.

Eishockey: Zahlreiche DEL-Spiele an Ostern geplant

Die Deutsche Eishockey-Liga wäre von Oster-Absagen im Profisport am härtesten betroffen. Hier stehen ein voller und die Teile zweier weiterer Spieltage am Osterwochenende an.

Die zuvor in Nord- und Süd-Gruppen geteilten Klubs der Deutschen Eishockey-Liga treffen nun aufeinander, es wird andere Reisen und mehr Hotelübernachtungen geben - das Infektionsrisiko steigt. Grundsätzlich kam es in der DEL bislang zu wenig positiven Tests und wenig Veränderungen im Spielplan. Sollte sich das nun an einigen Spieltagen ändern und zudem an Ostern kein Spielbetrieb möglich sein, würde das aber auch die DEL vor Probleme stellen.