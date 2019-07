Megan Rapinoe: “Wir müssen mehr lieben, weniger hassen”

Sportschau. . 01:19 Min. . Das Erste.

In New York sind die Fußball-Weltmeisterinnen mit einer Parade gefeiert worden. Am Rathaus forderte Kapitänin Megan Rapinoe die Menschen auf, die Welt um sie herum besser zu machen.