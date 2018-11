Nur Mercedes und Haas unverändert

Auch ansonsten hat sich jede Menge getan auf dem Fahrermarkt. Nur zwei Teams gehen unverändert in die nächste Saison. Mercedes setzt weiter auf Weltmeister Hamilton und auf Bottas, Haas vertraut erneut auf Romain Grosjean und Kevin Magnussen.

Die Plätze getauscht haben Charles Leclerc und Kimi Räikkönen. Leclerc wechselt von Sauber zu Ferrari und wird Teamkollege von Sebastian Vettel, Räikkönnen geht den umgekehrten Weg und bildet in Zukunft mit Antonio Giovinazzi das Fahrer-Duo bei Sauber. Der Italiener ist ebenfalls neu beim Schweizer Rennstall und war bisher Testfahrer bei Ferrari. Marcus Ericsson geht künftig in der Indycar-Serie an den Start.

Ricciardo zu Hülkenberg

Red Bull begrüßt Pierre Gasly von Toro Rosso als neuen Fahrer an der Seite von Max Verstappen. Der bisherige Stammpilot Daniel Ricciardo wird bei Renault Teamkollege von Nico Hülkenberg.

Dafür verlässt Carlos Sainz junior den Renault-Rennstall und schließt sich McLaren an - genau wie Lando Norris, der aus der Formel 2 kommt. Die bisherigen McLaren-Piloten haben andere Pläne. Fernando Alonso hat seine Karriere beendet, Stoffel Vandoorne fährt in Zukunft Formel E.

