Video: Schweinsteiger: "Die Erfahrung hilft mir für die Position"

Sportschau. . 01:55 Min. . Das Erste.

Bastian Schweinsteiger hat als Spieler große Kämpfe ausgetragen. Unvergessen ist sein Auftritt im WM-Finale 2014. Jetzt wechselt er an den Spielfeldrand - als Sportschau-Experte. Eine neue Position, in die sich Schweinsteiger hineinarbeiten will. | video