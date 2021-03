Vettel vor dem Neustart: "Wir sind Feuer und Flamme"

Neustart für Sebastian Vettel - zur neuen Saison geht der vierfache Weltmeister für Aston Martin an den Start. Doch die Ambitionen sind gewohnt hoch. "Wir stehen vor einem großen Umbruch", so Vettel und hofft darauf, mit dem neuen Team wieder an erfolgreiche Zeiten anzuknüpfen.