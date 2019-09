Audio: Herrmann: "Was da für eine Last von uns abfällt"

Sportschau. . 01:23 Min. . ARD.

Nach dem Debakel in der Europa League leistet Borussia Mönchengladbach in den letzten Minuten noch Wiedergutmachung und feiert in der Bundesliga den Sieg über Fortuna Düsseldorf. Im ARD-Interview spricht Patrick Herrmann über die Last, die nach dem Spiel abgefallen ist. | audio