Sebastian Vettel - Zwischen Formel 1 und Flaschensammeln

Sportschau. . 15:06 Min. . Verfügbar bis 07.12.2019. Das Erste.

Sebastian Vettel ist der derzeit erfolgreichste deutsche Rennfahrer. Als dieser ist er aber auch in dieser Saison an seinem Ziel gescheitert, denn mit Ferrari versucht er ja, seinem Idol Michael Schumacher nachzueifern und wieder Weltmeister zu werden. Das bleibt sein Ziel. Er bleibt also. Es gab eine Phase in dieser Saison, in der über sein Karriereende spekuliert wurde.

Vieles wurde Vettel vorgeworfen, abgesprochen, unterstellt. Unter anderem dazu bezieht er Stellung in dem Feature "Weltstar anders. Sebastian Vettel zwischen Formel 1 und Flaschen sammeln". Außerdem betrachtet der Film den Mensch Sebastian Vettel abseits des Sports. Was bewegt ihn außerhalb des Cockpits und des Fahrerlagers? Der Klimawandel, der gesellschaftliche Wandel zum Beispiel. Beides nimmt er deutlich wahr und hat eine klare Position dazu. Ohne eine grosse Sache daraus zu machen, sammelt er Plastikflaschen im Fahrerlager auf, reist mit dem Zug zu einem F1 Rennen. Das Feature "Weltstar anders. Sebastian Vettel zwischen Formel 1 und Flaschen sammeln" beschäftigt sich mit einem Ausnahmesportler im Wandel der Zeit.