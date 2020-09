Mick Schumacher will bald auch in der Formel 1 begeistern

Ein 21-Jähriger auf der Überholspur. Mick Schumacher führt derzeit die Fahrerwertung in der Formel 2 an. Das Motorsport-Talent will künftig auch in der Formel 1 mitmischen.